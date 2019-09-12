Бюро кредитных историй не получат данные о доходах россиян
В Госдуме объяснили, какую роль будут играть БКИ в расчете долговой нагрузки граждан
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В России действительно планируют создать специальные бюро кредитных историй (БКИ), но они будут лишь частично участвовать в расчете долговой нагрузки россиян, передавая информацию банкам без учета дохода заемщиков. Такое заявление сделал глава комитета Государственной думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU