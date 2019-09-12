МИД РФ: в современных условиях существует риск начала ядерной войны

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-12T12:12:37+03:00

Россия настаивает на сохранении и укреплении контроля за вооружениями

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В условиях современной международной ситуации существует риск начала ядерной войны. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Москва стремится к стратегической стабильности, которая предполагает сохранение и укрепление режимов контроля за вооружениями, и призывает к этому другие страны. Это особенно актуально на фоне того, что действия Запада становятся все более агрессивными. Крайне негативная динамика наблюдается последний год, заявил Рябков.

"Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов", - пояснил замглавы ведомства.

По его словам, такое поведение весьма безответственно и опасно, а также чревато негативными последствиями для стратегической стабильности, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее о существовании риска возникновения ядерной войны заявил журнал National Interest. Журналист пришел к выводу, что начать ее могут Индия с Пакистаном.

ИСТОЧНИК KP.RU