В Гидрометцентре предупредили россиян о резком похолодании

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-12T11:43:57+03:00

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в ряде российских регионов в конце текущей недели ожидается резкое похолодание.

Сообщается, что в Москве температура снизится до 13-18 градусов, а на севере Центрального округа - до 11-17 градусов.

Людмила Паршина отметила, что в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях дневная температура уже в конце этой недели составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней.

При этом, по словам синоптика, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях на ближайших выходных придут ночные заморозки до -1 градуса, в Приморском крае – до -2 градусов, а в Иркутской области - до -5 градусов, сообщает "Российская газета".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях российские синоптики заявили, что сентябрь 2019 в Москве может оказаться теплее июля. Специалисты сообщали, что летняя погода не уйдет из столицы как минимум до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU