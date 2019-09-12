Послание в бутылке спасло жизнь трем туристам

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-12T11:47:36+03:00

Запертые в ущелье путешественники бросили в воду послание с призывом о помощи

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В США трое туристов спаслись благодаря посланию в бутылке. Спасателям удалось найти запертых в ущелье путешественников менее чем за сутки.

Семейная пара и из 13-летний сын отправились в сплав по реке Салинас. Глава семьи хорошо знал эти места, поскольку ранее уже бывал здесь. Семья уверенно добралась до самого опасного участка пути - вершины 12-метрового водопада, но веревка, по которой туристы должны были спуститься вниз, исчезла. Из-за этого путешественники оказались запертыми в ущелье без сотовой связи.

Однако туристы не растерялись. Они написали записку с просьбой о помощи и своими координатами, закрыли ее в бутылке из-под питьевой воды и бросили в водопад.

После этого путешественники нашли удобное место для ночлега, где разбили импровизированный лагерь и выложили из камней международный сигнал бедствия SOS.

Уже ночью семью разбудили спасатели, оповестившие из по громкоговорителю, что спасательная бригада, скоро поможет им, передает сайт телеканала «Звезда».

После того, как путники оказались в безопасности, им рассказали, что их бутылку с посланием нашли другие туристы и немедленно сообщили об этом в экстренные службы. Спасатели немедленно отправились на вертолете на поиски и смогли обнаружить путешественников благодаря аппаратуре ночного видения, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU