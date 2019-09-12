Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на Кипре

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-12T11:59:59+03:00

Очевидцы выкладывают в сеть фото и видео пожара

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ЧП случилось около половины второго ночи,12 сентября на территории самопровозглашенной республики турецкой Республики Северного Кипра, возле популярного у туристов города Кириния.

По предварительной версии, сначала вспыхнул пожар, а уже от огня стали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, несколько человек получили осколочные ранения, медики оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Пока точно число жертв не называется, на месте работают представители экстренных служб.

Жильцы близлежащих домов и отелей были эвакуированы. Позже власти сообщили, что опасность для местного населения и туристов миновала, необходимости для эвакуации остальной части населения города нет.

Зарево от пожара было видно за километры, жители активно делятся видео и фото, сделанными на месте ЧП, сообщает Пятый канал.

Летом случился пожар на территории воинской части в Красноярском крае. Несколько часов взрывались горевшие склады с боеприпасами. Пострадали не менее 11 человек.

На Кипре загорелся и взорвался склад боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU