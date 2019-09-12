Большинство работодателей против сокращения рабочей недели

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-12T12:19:09+03:00

Переход на четырехдневку приведет к снижению зарплат и росту переработок

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Подавляющее большинство работодателей (76%) выступило против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такие результаты показал опрос исследовательской службы портала HeadHunter.

Специалисты опросили 200 российских работодателей и узнали их отношение к возможному сокращению рабочей недели. Оказалось, что возможность перехода на четырехдневку в ближайшие годы рассматривают лишь 12% компаний, а в долгосрочной перспективе – 8%.

Среди минусов такого нововведения выделяется снижение зарплат и необходимость найма новых сотрудников. Также может упасть производительность труда, усилится выгорания, люди станут больше перерабатывать, в связи с чем ухудшится трудовая дисциплина.

Лишь 10% работодателей не видят никаких недостатков в переходе на четырехдневную рабочую неделю, передают "Ведомости".

Сайт kp.ru писал, что мнение о возможном сокращении трудовой недели изначально разделилось. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что вопрос требует более подробного изучения.

ИСТОЧНИК KP.RU