Большинство работодателей против сокращения рабочей недели
Подавляющее большинство работодателей (76%) выступило против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такие результаты показал опрос исследовательской службы портала HeadHunter.
Специалисты опросили 200 российских работодателей и узнали их отношение к возможному сокращению рабочей недели. Оказалось, что возможность перехода на четырехдневку в ближайшие годы рассматривают лишь 12% компаний, а в долгосрочной перспективе – 8%.
Среди минусов такого нововведения выделяется снижение зарплат и необходимость найма новых сотрудников. Также может упасть производительность труда, усилится выгорания, люди станут больше перерабатывать, в связи с чем ухудшится трудовая дисциплина.
Лишь 10% работодателей не видят никаких недостатков в переходе на четырехдневную рабочую неделю, передают "Ведомости".
Сайт kp.ru писал, что мнение о возможном сокращении трудовой недели изначально разделилось. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что вопрос требует более подробного изучения.
ИСТОЧНИК KP.RU