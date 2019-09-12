2019-09-12T12:07:59+03:00
Умные вещи

Пользователи «Вконтакте» больше не смогут размещать пиратские книги

Социальная сеть совместно с издателями вводит предварительную проверку файлов при загрузке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пользователи социальной сети "Вконтакте" больше не смогут делиться пиратскими книгами между собой. Компания заключила соглашения с крупнейшими книжными издательствами России, включая "Эксмо", АСТ, "Азбука-Аттикус", "Альпина паблишер", "Аудиокнига", "Литрес", а также Ассоциацию по защите прав в интернете.

Теперь при загрузке файлов в соцсеть будет использоваться Copyright Check, который распознает пиратский контент по цифровому отпечатку. Документ автоматически сравнят со всеми легальными копиями, и если характеристики файла совпадут, в выгрузке будет отказано.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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