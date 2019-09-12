В Госдуме одобрили проект о поиске пропавших людей по геолокации смартфонов
Депутат Максим Кудрявцев заявил, что информация о местоположении мобильных устройств может быть крайне полезной с учетом расстояний и учета климата
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Комитет Государственной Думы одобрил законопроект о поиске пропавших людей по геолокации мобильных устройств. Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов во главе со спикером СФ Валентиной Матвиенко.
- Эта информация [о местоположении мобильных устройств] может быть крайне полезной при розыске потерявшихся людей, особенно учитывая наши расстояния и тяжелые климатические условия , - заявил депутат Максим Кудрявцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU