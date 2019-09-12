Ученые впервые обнаружили воду за пределами Солнечной системы

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-12T14:42:42+03:00

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Американские ученые при поддержке европейских коллег впервые экспериментально доказали наличие водяного пара в атмосфере планеты, которая находится за пределами Солнечной системы. Это открытие было сделано на экзопланете K2-18b, которая находится в «обитаемой зоне» своей звезды — так астрономы называют область, где вода может существовать в жидкой форме и есть предпосылки для зарождения жизни.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно со учеными из Европейского исследовательского совета и Британского совета по научно-техническому оборудованию собрали снимки, сделанные телескопом «Хаббл» в 2016-2017 годах, и применили к ним специальные алгоритмы для спектрального анализа света, проходящего сквозь атмосферу планеты, передает телеканал «360».

В результате эксперимента специалисты установили, что на K2-18b присутствуют пары воды. Кроме того в атмосфере экзопланеты были найдены свободный водород и гелий. Исследователи добавили, что для подсчета доли водяных паров в атмосфере необходимы дополнительные исследования. Также новые эксперименты помогут установить, есть ли на планете азот или метан.

По мнению авторов работы, это открытие чрезвычайно важно, поскольку оно приближает человечество к ответу на вопрос, есть ли во Вселенной планеты, похожие на Землю, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU