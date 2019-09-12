Якутия вошла в ТОП-5 рейтинга инвестиционной активности регионов

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-12T14:44:31+03:00

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Каждый месяц журнал «Инвест-Форсайт» публикует рейтинг «Инвестиционной активности регионов». И в августовском топе Якутия заняла пятое место, совершив резкий скачок с 31 места всего лишь за месяц.

Авторы рейтинга объяснили это так: самое большое количество новостных сообщений об инвестпроектах республики пришлось на отрасли «ЖКХ и инфраструктура», «Промышленность», «АПК», «Транспорт и связь».

Напомним, в основе рейтинга лежат сообщения о запускаемых и реализуемых в российских субъектах инвестиционных проектах, попавших в ежедневный дайджест новостей «Инвест-Регион». Рейтинг составлялся согласно опубликованным новостям, каждая из которых имеет определенный вес. Максимальное количество баллов получают сообщения об открытии нового производства. Информационные сообщения также могли рассчитывать на дополнительные очки за уточнение объема финансирования. Чем больше вложенных инвестиций, тем больше баллов.

Отметим, что на первое место в рейтинге «Инвест-Форсайта» в августе вышла Республика Татарстан. Далее следуют Ростовская область, Кировская область и Пермский край.