СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-12T15:38:16+03:00

В Генпрокуратуре рассказали о вмешательстве США в дела РФ в 2017 году Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что США ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела РФ с помощью акта Магнитского.

- То есть ещё в 2017 году они уже предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственных организаций, чтобы участвовать во вмешательствах в наши внутренние дел, - отметил Завалунов.

Он также обратил внимание на положение документа, которое предусматривает ассигнование в Фонд противодействия влияния РФ в размере $250 млн в 2018 - 2019 годах для использования кибератак в странах НАТО и Евросоюза, пишет RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве. Официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ заявила, что высказывания российской коллеги «приняты к сведению». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что США и ФРГ вмешиваются во внутренние дела нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU