Законопроект о признании должника банкротом без суда внесен в Госдуму
В Госдуму направлен законопроект, который позволит упростить процедуру банкротства в России. Изменение от существующей в стране системы заключается в том, что человека предлагают объявлять банкротом без судебных разбирательств.
Как в Новой Зеландии, где граждан без активов, то есть без какой-либо собственности, признают неплатежеспособными по кредиту только на основании заявления.
Вся процедура проходит в рамках электронного документооборота. С момента подачи заявления до принятия решения проходит год. За это время проверяют, не пытается ли обмануть потенциальный банкрот. В случае, если он до подачи заявления перевел недвижимость и счета на чужой счет, например, родственников жены, то сделки по имуществу оспаривают.
Число желающих объявить себя банкротами стремительно растет. В лидерах – крупные города – Москва, Санкт-Петербург. Сайт kp.ru писал, что дает процедура и кто может стать банкротом.
ИСТОЧНИК KP.RU