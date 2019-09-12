Законопроект о признании должника банкротом без суда внесен в Госдуму

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-12T15:11:22+03:00

Банкротство разрешено в России как для граждан, так и для юридических лиц Фото: REUTERS

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В Госдуму направлен законопроект, который позволит упростить процедуру банкротства в России. Изменение от существующей в стране системы заключается в том, что человека предлагают объявлять банкротом без судебных разбирательств.

Как в Новой Зеландии, где граждан без активов, то есть без какой-либо собственности, признают неплатежеспособными по кредиту только на основании заявления.

Вся процедура проходит в рамках электронного документооборота. С момента подачи заявления до принятия решения проходит год. За это время проверяют, не пытается ли обмануть потенциальный банкрот. В случае, если он до подачи заявления перевел недвижимость и счета на чужой счет, например, родственников жены, то сделки по имуществу оспаривают.

Число желающих объявить себя банкротами стремительно растет. В лидерах – крупные города – Москва, Санкт-Петербург. Сайт kp.ru писал, что дает процедура и кто может стать банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU