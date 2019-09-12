Трамп потребовал надавить на синоптиков из-за расхождений его прогнозов по урагану «Дориан» с официальными

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-12T15:22:18+03:00

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Президент США пытался заставить американских синоптиков изменить прогнозы по урагану «Дориан». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The New York Times. Все началось с того, что Трамп заявил – стихия может достигнуть штата Алабама. У метеорологов таких данных не было.

Поскольку заявление американского лидера тут же подхватили журналисты, нужно было выходить из неприятной ситуации. Поэтому Дональд Трамп потребовал надавить на синоптиков, чтобы те изменили официальные прогнозы.

Как пишет издание, Управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в итоге вынуждено было выступить с заявлением, в котором говорилось, что синоптики в Алабаме были неправы, когда опровергли слова президента. Корректировку по данным журналистов сделали под угрозой увольнения.

Напомним, ураган «Дориан» достиг в США максимального пятого класса опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU