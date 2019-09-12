Курс доллара впервые с 13 августа опустился ниже 65 рублей

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-12T15:31:37+03:00

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Биржевая стоимость доллара на Московской бирже снизилась до 64,95 рублей. Доллар впервые с 13 августа опустился ниже 65 рублей. По прогнозам в пятницу 13 сентября американскую валюту будут продавать за 65,02 рубля.

Евро продолжает падение – 11 сентября европейская валюта впервые за сентябрь стала стоить меньше 72 рублей. Затем был небольшой рост. В четверг 12 сентября евро вновь теряет «высоту» - падение на 0,43%, до 71,695 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU