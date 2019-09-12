2019-09-12T15:58:21+03:00
Политика

Владимир Путин планирует встретиться с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым

Ранее спортсмен защитил в Абу-Даби свой чемпионский титул
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с борцом Хабибом Нурмагомедовым. Об этом президент РФ рассказал на встрече в Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.

Напомним, Нурмагомедов защитил в Абу-Даби свой чемпионский титул.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новак рассказал о решении суда Евросоюза по газопроводу Opal
Ротвейлер загрыз трехмесячного ребенка хозяйки
Туристам помогут выбрать интересные маршруты для путешествия по России
Путин в Дагестане: «Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России»
Курс доллара впервые с 13 августа опустился ниже 65 рублей
Трамп потребовал надавить на синоптиков из-за расхождений его прогнозов по урагану «Дориан» с официальными
Законопроект о признании должника банкротом без суда внесен в Госдуму
Каждый десятый россиянин придумывает "отмазки", чтобы пораньше уйти с работы
В Генпрокуратуре рассказали о вмешательстве США в дела РФ в 2017 году
Якутия вошла в ТОП-5 рейтинга инвестиционной активности регионов
Ученые впервые обнаружили воду за пределами Солнечной системы
Путин выпил ту самую стопку водки, от которой отказался 20 лет назад
Музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце