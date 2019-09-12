Владимир Путин планирует встретиться с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым
Ранее спортсмен защитил в Абу-Даби свой чемпионский титул
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с борцом Хабибом Нурмагомедовым. Об этом президент РФ рассказал на встрече в Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.
Напомним, Нурмагомедов защитил в Абу-Даби свой чемпионский титул.
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ИСТОЧНИК KP.RU