2019-09-12T16:09:10+03:00
Общество

В ПФР предложили увеличить пороговую сумму пенсионных накоплений

Пока проект находится в стадии обсуждения
Елена АКИМОВА
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В ПФР предлагают выплачивать пенсии по новой схемеВ ПФР предлагают выплачивать пенсии по новой схемеФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Пенсионного фонда России Антон Морозов рассказал, что ведомство предложило увеличить пороговую сумму пенсионных накоплений и упростить формулу ее расчёта.

Пока инициатива находится в стадии обсуждения и еще не дошла до правительства, но в ПФР надеются, что это произойдет в ближайшее время.

Руководитель ПФР подчеркнул, что подобная мера нужна из-за разного возраста выхода на пенсию (накопительную и страховую).

Сегодня россияне, отработавшие положенный срок, получают единовременные все выплаты, но при условии, что рассчитанная накопительная пенсия составляет менее 5% от общей пенсии. В случае, если сумма выше, то назначается накопительная часть.

- Новая система упросит работу. А сейчас нужно вызывать человека и рассчитывать пенсию, еще до выхода на заслуженный отдых, - комментирует Морозов News.ru.

Напомним, до конца 2013 года у большинства россиян трудоспособного возраста (родившихся в 1967 году и позднее) формировалась не только страховая, но и накопительная пенсия. Шесть процентов от зарплаты перечислялись в государственную управляющую компанию Внешэкономбанка (теперь - ВЭБ.РФ) или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Эти средства вкладывались в ценные бумаги крупных российских компаний

ИСТОЧНИК KP.RU

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