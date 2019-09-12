2019-09-12T16:47:15+03:00
Политика

В ДНР сообщили о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об этом на встрече с блогерами журналистами в Москве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Денис ПушилинДенис ПушилинФото: Дмитрий СТЕШИН
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о планах по «максимальной интеграции» в состав России. В среду 11 сентября Пушилин провел в Москве встречу с журналистами и блогерами. Один из вопросов касался дальнейших планах главы ДНР.

- Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа, - сообщил Пушилин.

Расшифровка его беседы с представителями интеллигенции появилась на сайте главы ДНР. Пушилин признался, что до указа Президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощенной системе настроения у народа Донбасса были не такими оптимистичными, как в настоящее время.

Денис Пушилин был избран главой ДНР в 2018 году. Комментируя выборы президента в Украине, он признался, что больших надежд на изменения не возлагает и заявил, что ставит цель сделать ДНР частью России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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