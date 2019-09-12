2019-09-12T16:31:15+03:00
Политика

МИД РФ сделал запрос в Интерпол о нахождении бывшего чиновника Смоленкова

По данным американских СМИ беглого российского чиновника тайно вывезли из России в США американские спецслужбы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бывший чиновник уехал из России в 2017 годуБывший чиновник уехал из России в 2017 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Москва сделала официальный запрос в Интерпол о нахождении в США Олега Смоленкова. Бывшего сотрудника администрации президента называют «агентом ЦРУ в Кремле» - журналисты CNN со ссылкой на свои источники написали, что российский чиновник покинул страну не без помощи американских спецслужб.

По официальной версии Смоленков в 2007 году вместе с женой и ребенком уехал в Западную Европу. В Черногорию к нему однажды даже приезжала теща. Позже он сообщил матери жены, что семейство задержится в отпуске. По данным западных журналистов из Европы Смоленков перебрался в США.

Москва сделала официальный запрос в Интерпол. Как сообщают в МИД РФ, запрос сделан о нахождении Смоленкова на территории США.

В России уверены, что никакого серьёзного ущерба «американский шпион в Кремле» нанести не мог, поскольку не имел доступа к важным данным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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