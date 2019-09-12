2019-09-12T16:42:44+03:00
Политика

CNN: Помпео может сменить Болтона на посту советника по Нацбезопасности США

Имя нового советника Дональд Трамп пообещал назвать на следующей неделе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп попросил Болтона об отставке 10 сентябряТрамп попросил Болтона об отставке 10 сентябряФото: REUTERS
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После ухода из Белого дома Джона Болтона, должность советника Президента США по Нацбезопасности остается вакантной. Политологи и журналисты гадают, кого Трамп может предложить на этот пост. CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме выступили с заявлением, что Болтона заменит Майкл Помпео. Сейчас Помпео занимает кресло госсекретаря. По версии журналистов, он будет совмещать эти две должности.

Еще одно издание Politico тоже выдвигает кандидатуру Помпео. Источники издания сообщают, что в отличие от Болтона, который любил на публике и через СМИ открыто критиковать президента, Помпео действует иначе. Даже если он не согласен с Дональдом Трампом, он никогда не признается в этом на публике, предпочитая обсуждать важные темы наедине.

Трамп признался, что несмотря на разногласия у его остались хорошие отношения с Болтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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