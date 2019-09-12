Алана Мамаева вступилась за школьника с прической Ибрагимовича

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-12T16:50:01+03:00

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Алана Мамаева вступилась за ученика четвертого класса, которого затравили из-за прически. Мальчик из Сосновоборска Красноярского края подражает Златану Ибрагимовичу и это стало причиной нападок со стороны руководства школы.

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, предложила уволить директора школы.

- Как прическа школьника оскорбляет директора школы или саму школу? Как это влияет на других учеников или обучение? Абсурд какой-то. Прическа — не повод, чтобы ребенка забрали из школы. Уволить этого директора — и все, - комментирует Мамаева телеканалу «360».

Все происходящее женщина назвала идиотизмом, а руководителю образовательного учреждения посоветовала «лечиться, если ее так задевает прическа школьника».

Краевое Минобразования уже извинилось перед родителями мальчикаФото: Ольга АДЛЕР

Она напомнила, что дети не роботы и имеют право на индивидуальность. Супруга футболиста поддерживает мальчика и желает ему удачи не только в учебе, но и в футболе, которым увлекается мальчик.

История вокруг прически школьника обсуждается уже несколько дней. Мальчика даже грозили отправить на домашнее обучение, если он не сменит стиль.

Дело в том, что на голове у школьника выбриты виски, а в центре имеется пучок осветленных волос, которые он собирает в хвостик. Прозвучали даже сравнения с «гитлерюгендом». Ученику предложили перейти на домашнее обучение или привести внешний вид к неким не до конца понятным «стандартам».

Сейчас этим случаем занимается Следственный комитет. Краевое Министерство образования уже принесло мальчику и его родителям извинения

ИСТОЧНИК KP.RU