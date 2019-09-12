Минпросвещения считает недопустимым запрет на посещение школы из-за прически

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-12T17:07:51+03:00

В ведомстве прокомментировали случай, произошедший в одной из школ Красноярского края

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В министерстве просвещения считают недопустимым сам факт того, что в красноярской школе ученика выгнали из-за его внешнего вида. Скандал произошел из-за стрижки ученика четвертого класса. Мальчик отрастил волосы и сделал стрижку, как у известного футболиста Златана Ибрагимовича. В школе про Златана знают не много и необычную прическу осудили. Семье предложили перевести ребенка на домашнее обучение. Когда сообщение об этом случае в школе попало в интернет, на сторону мальчика стали е только интернет пользователи, но и представители министерство и ведомств.

В минпросвещения дали комментарий РИА Новости:

- Отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу, что также подчеркнуто и в позиции регионального министерства образования Красноярского края.

При этом в министерстве напомнили, что внешний вид учеников должен соответствовать «общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».

ИСТОЧНИК KP.RU