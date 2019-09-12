Пресс-секретарем патриарха Кирилла назначен Владимир Легойда

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-12T17:20:55+03:00

Пока в его должности будет приставка «врио»

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В пресс-службе РПЦ 12 сентября произошли перестановки. Сначала стало известно, что с должности главы отдела освобожден священник Александр Волков. Патриарх Кирилл подписал освобождение его от занимаемой должности еще в среду 11 сентября. Сообщение распространили на следующий день. Тогда же объявили что временно исполнять обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла будет Владимир Легойда.

Владимир ранее являлся главой Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Сайт kp.ru писал о его отношении к храмам Констатинопольского патриархата. В эфире радио «Комсомольская правда» он высказывался о влиянии Америки на церковный раскол, происходящий на Украине.

- Патриотизм, - говорил Легойда, - это любовь к своей стране, но не ненависть к другим странам. Это любовь к своему народу, но не ненависть к другим народам.

ИСТОЧНИК KP.RU