Politico: США обвиняет израильских шпионов в попытке прослушивания телефона Трампа
Правительство США обнаружило устройства слежения за сотовыми телефонами вблизи Белого дома и других стратегически важных объектов. Как сообщает Politico по данным собственных источников, администрация Трампа подозревает в установке шпионских устройств Израиль. Устройства «StingRays» были спрятаны на вышках сотовых операторов. Датчики ловят сигнал и могут передавать данные о местонахождении абонента, ни и главное, с их помощью можно вести прослушку.
- Устройства, вероятно, были предназначены для шпионажа за президентом Дональдом Трампом, сказал один из бывших чиновников, а также его главные помощники и ближайшие помощники, хотя неясно, были ли усилия Израиля успешными, - пишет издание.
Журналисты также указывают, что Трамп часто нарушает протокол и использует для звонков друзьям «недостаточно защищенный телефон».
ИСТОЧНИК KP.RU