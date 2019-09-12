Politico: США обвиняет израильских шпионов в попытке прослушивания телефона Трампа

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-12T17:32:59+03:00

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Правительство США обнаружило устройства слежения за сотовыми телефонами вблизи Белого дома и других стратегически важных объектов. Как сообщает Politico по данным собственных источников, администрация Трампа подозревает в установке шпионских устройств Израиль. Устройства «StingRays» были спрятаны на вышках сотовых операторов. Датчики ловят сигнал и могут передавать данные о местонахождении абонента, ни и главное, с их помощью можно вести прослушку.

- Устройства, вероятно, были предназначены для шпионажа за президентом Дональдом Трампом, сказал один из бывших чиновников, а также его главные помощники и ближайшие помощники, хотя неясно, были ли усилия Израиля успешными, - пишет издание.

Журналисты также указывают, что Трамп часто нарушает протокол и использует для звонков друзьям «недостаточно защищенный телефон».

ИСТОЧНИК KP.RU