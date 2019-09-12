Зеленский обсудит с Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате"

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-12T17:51:23+03:00

Украинский лидер заявил, что Украина разрабатывает карту выполнения минских договоренностей по Донбассу с четкими сроками

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит с российским президентом Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате".

Президент Незалежной отметил, что Киев разрабатывает карту выполнения минских договоренностей по Донбассу с четкими сроками.

При этом сам Зеленский заявил, что Украина настаивает, чтобы встреча глав "нормандской четверки" (РФ, Франция, Германия, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в сентябре. Однако четкой даты проведения мероприятия на сегодняшний день нет.

- Скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных - это приоритетные задачи, - подчеркнул Зеленский, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки законопроекта о защите прав нацменьшинств. Президент Украины уточнил, что в нем должны быть прописаны их язык и вера.

ИСТОЧНИК KP.RU