Зеленский обсудит с Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате"
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит с российским президентом Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате".
Президент Незалежной отметил, что Киев разрабатывает карту выполнения минских договоренностей по Донбассу с четкими сроками.
При этом сам Зеленский заявил, что Украина настаивает, чтобы встреча глав "нормандской четверки" (РФ, Франция, Германия, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в сентябре. Однако четкой даты проведения мероприятия на сегодняшний день нет.
- Скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных - это приоритетные задачи, - подчеркнул Зеленский, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки законопроекта о защите прав нацменьшинств. Президент Украины уточнил, что в нем должны быть прописаны их язык и вера.
ИСТОЧНИК KP.RU