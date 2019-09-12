СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-12T17:56:09+03:00

"Не надо пугать нас санкциями": Захарова посоветовала США не пугать РФ ограничениями за работу с Венесуэлой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США перестать пугать Москву санкциями за сотрудничество с Венесуэлой.

Дипломат подчеркнула, что "санкции, которыми бесконечно грозит Вашингтон, абсолютно нелегитимны".

- Не надо пугать нас санкциями, новыми санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой, - отметила Захарова, пишет "РИА-Новости"

Подытожив, дипломат подчеркнула, что американские санкции "являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России. Американцы их подозревают в грубом нарушении прав человека. Дело, которое расследовали в отделе, якобы было связно с участниками секты Свидетели Иеговы в Сургуте. Об этом сообщает Госдепартамент США.

ИСТОЧНИК KP.RU