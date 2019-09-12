2019-09-12T17:56:09+03:00
Политика

"Не надо пугать нас санкциями": Захарова посоветовала США не пугать РФ ограничениями за работу с Венесуэлой

Официальный представитель МИД заявила, что "санкции, которыми бесконечно грозит Вашингтон, абсолютно нелегитимны"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
"Не надо пугать нас санкциями": Захарова посоветовала США не пугать РФ ограничениями за работу с Венесуэлой"Не надо пугать нас санкциями": Захарова посоветовала США не пугать РФ ограничениями за работу с ВенесуэлойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США перестать пугать Москву санкциями за сотрудничество с Венесуэлой.

Дипломат подчеркнула, что "санкции, которыми бесконечно грозит Вашингтон, абсолютно нелегитимны".

- Не надо пугать нас санкциями, новыми санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой, - отметила Захарова, пишет "РИА-Новости"

Подытожив, дипломат подчеркнула, что американские санкции "являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России. Американцы их подозревают в грубом нарушении прав человека. Дело, которое расследовали в отделе, якобы было связно с участниками секты Свидетели Иеговы в Сургуте. Об этом сообщает Госдепартамент США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24