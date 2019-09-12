Депутаты предложили лишать свободы чиновников за оскорбление граждан

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-12T17:49:25+03:00

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В Госдуму 12 сентября направлен законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Автором проекта стал Депутат от фракции ЛДПР Александр Старовойтов. Он предложил дополнить существующий закон статьей, предусматривающей наказание в виде уголовной ответственности за оскорбление граждан. Чиновнику грозит штраф в размере от 500 до 800 тысяч рулей. Если оскорбление произнесено публично, что авторы законопроекта предлагают ввести штраф д 2 миллионов рублей. Проектом предусмотрены и тюремные сроки от 3 до 5 лет.

Законопроект не был поддержан, поскольку кодексом об административных правонарушениях уже предусмотрено наказание за соответствующее поведение чиновников.

- В настоящее время уже предусмотрена ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - приводит официальный отзы Правительства на законопроект ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU