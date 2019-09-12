Депутаты предложили лишать свободы чиновников за оскорбление граждан
В Госдуму 12 сентября направлен законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Автором проекта стал Депутат от фракции ЛДПР Александр Старовойтов. Он предложил дополнить существующий закон статьей, предусматривающей наказание в виде уголовной ответственности за оскорбление граждан. Чиновнику грозит штраф в размере от 500 до 800 тысяч рулей. Если оскорбление произнесено публично, что авторы законопроекта предлагают ввести штраф д 2 миллионов рублей. Проектом предусмотрены и тюремные сроки от 3 до 5 лет.
Законопроект не был поддержан, поскольку кодексом об административных правонарушениях уже предусмотрено наказание за соответствующее поведение чиновников.
- В настоящее время уже предусмотрена ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - приводит официальный отзы Правительства на законопроект ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU