В Москве под мостом нашли обугленные анкеты клиентов банков

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-12T18:00:34+03:00

Москве наши бумаги с персональными данными клиентов, которые выбросили из банка Фото: Евгения ГУСЕВА

На документах можно прочитать адреса и сведения о работе

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В Москве нашли документы из банков, которые выбросили на улицу. Адреса, телефоны, почтовые ящики - это минимум, который можно почерпнуть из документов. А еще сведения о работе, доходах, имуществе.

На груду обгоревших бумаг под эстакадой в районе Мосфильмовской улицы обратили внимание случайные прохожие. Присмотрели и поняли, что речь идет о документах. Даже далекому от банковского дела человеку понятно, что пытались избавиться от анкет на выпуск и получение банковских карт.

Предположительно, документы сначала пытались сжечь, а затем выбросили под мост.

По сообщению ФАН, на полусгоревших остатках бумаги все еще можно прочитать текст, здесь же обуглившиеся рекламные флаеры.

О находке будет сообщено в полицию, хотя подобные случаи уже не являются редкостью.

Ранее сообщалось, что в Сети в открытом доступе оказались данные почти 900 тысяч клиентов из трех крупных российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU