МИД РФ: В торговое представительство России в Лондоне проник неизвестный

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-12T18:50:05+03:00

Мария Захарова рассказала о нападении на торговое представительство России в Лондоне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Он повредил автомобили и устроил погром в помещении

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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о нападении неизвестного на торгпредставительство России в Лондоне. Нападавший проник на территорию и буквально ста крушить все, что попадалось на глаза. Он повредил машины.

- На днях на территории нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства, - приводит слова Захаровой ТАСС.

В полиции Лондона обещаний поймать преступника не дали. Это при том, что российское ведомство предоставило улики, среди которых запись с камер наблюдения.

В 2014 году сайт kp.ru писал о нападении на российское посольство в Киеве. Участники пикета, которых собралось около 200 человек, водрузили флаг Украинской повстанческой армии над входом в ведомство и сняли российский флаг.

ИСТОЧНИК KP.RU