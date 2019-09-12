2019-09-12T18:37:14+03:00
В мире

У США появился новый постпред при ООН

Келли Крафт вручила верительные грамоты генсеку ООН
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Келли Крафт и генсек ООН Антониу Гуттериш. Фото – UN Photo/Эскиндер ДебебеКелли Крафт и генсек ООН Антониу Гуттериш. Фото – UN Photo/Эскиндер Дебебе
Изменить размер текста:

Почти полгода место постоянного представителя при ООН после ухода со своего поста Никки Хейли было вакантным. Президент Дональд Трамп предлагал эту должность руководителю пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт, но она после некоторых раздумий отвергла это предложение.

В итоге, сегодня верительные грамоты генсеку ООН Антониу Гуттеришу вручила Келли Крафт.

Уроженка Кентукки 57-летняя Крафт была послом США в Канаде. За время работы в посольстве она практически еженедельно совершала авиаперелеты в Америку, часто отсутствуя на рабочем месте, вопреки регламенту Госдепа, разрешающему дипломатам 26 календарных дней заграничных поездок в год. По подсчетам СМИ, за 300 дней работы во главе американской миссии в Оттаве, Крафт более половины этого срока провела в США.

Вместе с третьим по счету мужем Келли Крафт является крупным спонсором Республиканской партии. СМИ также выяснили, что у Крафтов – редкий, «золотой» уровень частых постояльцев сети отелей, принадлежащих Трампу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поздравил Нурмагомедова с победой: «Молодец, хороший удушающий прием»
МИД РФ: В торговое представительство России в Лондоне проник неизвестный
Минздрав изменит порядок закупки жизненно важных лекарств из-за срывов аукционов
В Москве под мостом нашли обугленные анкеты клиентов банков
Депутаты предложили лишать свободы чиновников за оскорбление граждан
"Не надо пугать нас санкциями": Захарова посоветовала США не пугать РФ ограничениями за работу с Венесуэлой
Зеленский обсудит с Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате"
Politico: США обвиняет израильских шпионов в попытке прослушивания телефона Трампа
Исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла стал Владимир Легойда
Минпросвещения считает недопустимым запрет на посещение школы из-за прически