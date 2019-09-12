У США появился новый постпред при ООН
Почти полгода место постоянного представителя при ООН после ухода со своего поста Никки Хейли было вакантным. Президент Дональд Трамп предлагал эту должность руководителю пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт, но она после некоторых раздумий отвергла это предложение.
В итоге, сегодня верительные грамоты генсеку ООН Антониу Гуттеришу вручила Келли Крафт.
Уроженка Кентукки 57-летняя Крафт была послом США в Канаде. За время работы в посольстве она практически еженедельно совершала авиаперелеты в Америку, часто отсутствуя на рабочем месте, вопреки регламенту Госдепа, разрешающему дипломатам 26 календарных дней заграничных поездок в год. По подсчетам СМИ, за 300 дней работы во главе американской миссии в Оттаве, Крафт более половины этого срока провела в США.
Вместе с третьим по счету мужем Келли Крафт является крупным спонсором Республиканской партии. СМИ также выяснили, что у Крафтов – редкий, «золотой» уровень частых постояльцев сети отелей, принадлежащих Трампу.
ИСТОЧНИК KP.RU