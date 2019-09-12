Путин поздравил Нурмагомедова с победой: «Молодец, хороший удушающий прием»

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-12T18:46:12+03:00

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Перед отъездом из Дагестана Владимир Путин встретился с Хабибом Нумрмагомедовым, который 7 сентября одержал победу над американцем Дастином Порье. Это 28 победа в спортивной карьере спортсмена, он не проиграл ни оного боя. Напомним, 12 сентября президент России побывал с рабочим визитом в Дагестане. Нурмагомедов встретился с российским лидером в аэропорту.

- Победа убедительная, я посмотрел. Молодец, хороший удушающий прием. На горло ты ему не давил, с двух сторон как положено зажимал, все по-честному, - сказал Владимир Путин.

Он также поблагодарил отца спортсмена, который впервые присутствовал на бое сына.

- Достойный бой. Сильный, крепкий боец, - адресовал слова благодарности Абдулманапу Нурмагомедову президент.

В Дагестане 12 сентября Владимир Путин также выпил обещанную 20 лет назад стопку с ополченцами.

ИСТОЧНИК KP.RU