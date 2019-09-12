Facebook заблокировал страницу Маргариты Симоньян

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-12T19:23:33+03:00

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Страницу главного редактора МИА «Россия сегодня» в Facebook заблокировали на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Журналист не смогла понять, какой именно пост вызвал вопросы у администрации сайта. Она связывает произошедшее с цензурой.

Симоньян прокомментировала блокировку страницы журналистам РИА Новости:

- Мы живем в стране, где вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура. Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я - просто грущу.

В сентябре администрация сайта заблокировала страницу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Причиной стал пост о погибшем год назад главе Донецкой народной республике Александре Захарченко. Депутат обвинила социальную сеть в цензуре. Ее аккаунт закрыли на 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU