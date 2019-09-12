Украина проиграла в суде России дело о пошлинах на удобрения

СЕГОДНЯ 19:58 2019-09-12T20:15:47+03:00

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Спор о пошлинах на нитрат аммония между Россией и Украиной рассматривал апелляционный орган Всемирной торговой организации. Решение по делу подтвердило предыдущее постановление арбитражного суда – претензии России справедливы. Напомним, в 2014 году Украина увеличила в три раза пошлины на удобрения. Размер пошлин составил более 36%. В Москве заметили, что Украина по примеру Евросоюза приняла эти меры с использованием энергокорректировок.

Россия обратилась в суд, который признал повышение украинской стороны. Киевские власти подали встречный иск и проиграли.

- Апелляционный орган оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердил правильность российской позиции и закрепил за российской стороной полную победу в споре, - заявил корреспонденту ТАСС эксперт на условиях анонимности.

ИСТОЧНИК KP.RU