2019-09-12T20:12:53+03:00
Политика

Интерпол не комментирует запрос МИД России о местонахождении бывшего чиновника Смоленкова

По сообщениям СМИ экс-чиновника могли вывезти спецслужбы в США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Интерпол не комментирует запрос РоссииИнтерпол не комментирует запрос РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После того, как в СМИ появилась информация, что экс-сотрудник администрации президента Олег Смоленков может находиться в США, Российское ведомство направило запрос в Интерпол. Однако, как сообщили в МИД РФ ответ не был получен. Напомним, в четверг 12 сентября официальный представитель МИД Росси Мария Захарова сообщила, что запрос о местонахождении Смоленкова был отправлен.

Версию, что бывший российский чиновник является шпионом США выдвинули журналисты CNN со ссылкой на свои источники. Известно, что Олег Смоленков покинул Россию с семьей в 2017 году. Однако, сообщалось, что он направился не в Америку, а в Западную Европу.

Скандал с «кротом ЦРУ» прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России сообщил, что должность Смоленкова не предполагала никаких контактов с главой страны, у экс-сотрудника администрации не было доступа с государственным секретам. Чиновник был уволен несколько лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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