Комитет конгресса принял нацеленную на импичмента Трампа резолюцию
Члены комитета палаты представителей конгресса США одобрили принятие резолюции, предусматривающей условия для импичмента президента страны Дональда Трампа.
В поддержку запуска процедуры отрешения президента от должности выступили все 24 демократа из юридического комитета, против высказались все 17 республиканцев, входящих в него.
Действующего президента Соединенных Штатов обвиняют в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, нарушениях при финансировании предвыборной кампании, а также в незаконном личном обогащении.
"Утверждение дополнительных процедур - следующий шаг в этом процессе, они помогут обеспечить, чтобы слушания по процедуре импичмента были информативны для конгресса и общественности, но в то же время давали президенту возможность ответить на выдвинутые против него свидетельства" - передает The Washington Post комментарий главы юридического комитета Джаролда Надлера.
Для того, чтобы утвердить документ окончательно, он еще должен пройти рассмотрение палаты полного состава – большинство голосов и определит итог голосования. Учитывая текущую расстановку сил, большая часть из которых находится в оппозиции, голоса в пользу импичмента теоретически могут набрать.
Дальнейшим шагом станет голосование в Сенате, тут потребуется уже две трети голосов. Республиканцы, к которым и относится Трамп, по итогам ноябрьских промежуточных выборов занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.
ИСТОЧНИК KP.RU