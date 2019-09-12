2019-09-12T21:14:25+03:00
В мире

Комитет конгресса принял нацеленную на импичмента Трампа резолюцию

Документ позволит юридическому комитету назначать слушания по импичменту и опрашивать свидетелей для официальных обвинений
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Для того, чтобы утвердить документ окончательно, он еще должен пройти рассмотрение палаты полного состава и СенатаДля того, чтобы утвердить документ окончательно, он еще должен пройти рассмотрение палаты полного состава и СенатаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Члены комитета палаты представителей конгресса США одобрили принятие резолюции, предусматривающей условия для импичмента президента страны Дональда Трампа.

В поддержку запуска процедуры отрешения президента от должности выступили все 24 демократа из юридического комитета, против высказались все 17 республиканцев, входящих в него.

Действующего президента Соединенных Штатов обвиняют в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, нарушениях при финансировании предвыборной кампании, а также в незаконном личном обогащении.

"Утверждение дополнительных процедур - следующий шаг в этом процессе, они помогут обеспечить, чтобы слушания по процедуре импичмента были информативны для конгресса и общественности, но в то же время давали президенту возможность ответить на выдвинутые против него свидетельства" - передает The Washington Post комментарий главы юридического комитета Джаролда Надлера.

Для того, чтобы утвердить документ окончательно, он еще должен пройти рассмотрение палаты полного состава – большинство голосов и определит итог голосования. Учитывая текущую расстановку сил, большая часть из которых находится в оппозиции, голоса в пользу импичмента теоретически могут набрать.

Дальнейшим шагом станет голосование в Сенате, тут потребуется уже две трети голосов. Республиканцы, к которым и относится Трамп, по итогам ноябрьских промежуточных выборов занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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