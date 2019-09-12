2019-09-12T21:55:10+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет в Ирландии совершил экстренную посадку из-за пролитого пилотом кофе

Капитан воздушного корабля пролил напиток на приборную доску
Поделиться:
Изменить размер текста:

Самолет с 326 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого пилотом кофе. ЧП произошло еще 6 февраля, но отдел по расследованию летных происшествий Министерства транспорта Великобритании опубликовал результаты проверки только сейчас.

Как сообщает Sky News, 49-летний капитан воздушного судна поставил стаканчик с кофе на стол и случайно пролил напиток на приборную доску. От жидкости техника заискрилась, и пилоту пришлось запрашивать разрешение на посадку в Ирландии. При этом летел Airbus 330 из Франкфурта в Мексику.

В окладе указано, что для напитков у пилотов есть специальные держатели. Однако комиссия признает – пользоваться ими не удобно, потому что отверстие слишком большое, маленький стаканчик в них проваливается. В связи с этим экипажу рекомендовано закрывать напитки крышками – так в случае опрокидывания меньше выльется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комитет Рады рекомендовал отстранить Ирину Геращенко от заседаний после высказывания о «зеленых человечках»
Пассажирский самолет в Ирландии совершил экстренную посадку из-за пролитого пилотом кофе
Бэнкси об уничтожении его граффити о Brexit: «Белый флаг доносит мысль не хуже»
Комитет конгресса принял нацеленную на импичмента Трампа резолюцию
В Посольстве России в Чехии возмутились переносом памятника Коневу в Праге
В Белорусии двухлетняя девочка случайно задушила мать стеклоподъемником машины
Путин принял приглашение Нетаньяху посетить Израиль в дни памяти жертв холокоста
Захарова обвинила США в попытке разместить оружие в космосе
Интерпол не комментирует запрос МИД России о местонахождении бывшего чиновника Смоленкова
Украина проиграла в суде России дело о пошлинах на удобрения
Без грязи и одежды: Бывший косметолог открыла фирму по уборке голышом
Facebook заблокировал страницу Маргариты Симоньян
Путин поздравил Нурмагомедова с победой: «Молодец, хороший удушающий прием»
У США появился новый постпред при ООН
МИД РФ: В торговое представительство России в Лондоне проник неизвестный
Минздрав изменит порядок закупки жизненно важных лекарств из-за срывов аукционов
В Москве под мостом нашли обугленные анкеты клиентов банков
Депутаты предложили лишать свободы чиновников за оскорбление граждан
"Не надо пугать нас санкциями": Захарова посоветовала США не пугать РФ ограничениями за работу с Венесуэлой
Зеленский обсудит с Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате"
Politico: США обвиняет израильских шпионов в попытке прослушивания телефона Трампа
Исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла стал Владимир Легойда
Минпросвещения считает недопустимым запрет на посещение школы из-за прически