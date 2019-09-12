Пассажирский самолет в Ирландии совершил экстренную посадку из-за пролитого пилотом кофе

СЕГОДНЯ 21:55 2019-09-12T21:55:10+03:00

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Самолет с 326 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого пилотом кофе. ЧП произошло еще 6 февраля, но отдел по расследованию летных происшествий Министерства транспорта Великобритании опубликовал результаты проверки только сейчас.

Как сообщает Sky News, 49-летний капитан воздушного судна поставил стаканчик с кофе на стол и случайно пролил напиток на приборную доску. От жидкости техника заискрилась, и пилоту пришлось запрашивать разрешение на посадку в Ирландии. При этом летел Airbus 330 из Франкфурта в Мексику.

В окладе указано, что для напитков у пилотов есть специальные держатели. Однако комиссия признает – пользоваться ими не удобно, потому что отверстие слишком большое, маленький стаканчик в них проваливается. В связи с этим экипажу рекомендовано закрывать напитки крышками – так в случае опрокидывания меньше выльется.

ИСТОЧНИК KP.RU