2019-09-12T22:26:47+03:00
Политика

Комитет Рады рекомендовал отстранить Ирину Геращенко от заседаний после высказывания о «зеленых человечках»

Сопредседателя фракции «Европейская солидарность» просит отстранить на пять заседаний
Юлия САЛЬНИКОВА
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Геращенко возглавляла украинскую РадуГеращенко возглавляла украинскую РадуФото: Кадр видео
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Бывший вице-спикер украинской Рады может остаться без права голоса на ближайших пяти заседаниях парламента. Ирина Геращенко является сопредседателем фракции «Европейская солидарность». Возмущение в комитете Рады вызвали ее высказывания, сделанные 10 сентября. Геращенко назвала депутатов парламента «зелеными человечками», которые по ее мнению «захватывают» Раду. До этого он заявила, что пять лет назад «зеленые человечки захватили Крым».

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады попросил отстранить ее от пяти заседаний. Предложение поддержали шесть членов комитета, пишут украинские СМИ.

"Прославилась" Геращенко в апреле 2019 года, когда видео с ее участием попало в сеть. В кадре вице-спикер Рады упала на колени во время предвыборных дебатов между кандидатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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