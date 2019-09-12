Глава ВТБ предложил отменить налоги для малоимущих
Глава ВТБ Андрей Костин предложить смягчить налоговую политику в отношении малоимущих граждан. Заявление он сделал во время Московского финансового форума в Москве 12 сентября. Предложение заключается в снижении «налогового бремени в эквиваленте роста собираемости».
- У нас есть некоторые конкретные ниши, например, это может быть необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с низкими доходами, освободить их от налогов, - цитирует слова Костина ТАСС.
Глава ВТБ уверен, что принятие этих мер будет способствовать экономическому росту: если малоимущие граждане получат дополнительные деньги, то это приведет к росту покупательской способности.
Сайт kp.ru писал, что правительство рассматривает возможность освободить от уплаты налога людей с маленькой зарплатой.
ИСТОЧНИК KP.RU