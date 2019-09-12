В минфине не нашли противоречий с соцблоком по новой системе пенсионных накоплений
В министерстве финансов находятся на постоянном контакте с социальным блоком правительства по вопросу новой системы добровольных пенсионных накоплений. Разработанный в ведомстве законопроект получил рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте». Суть изменений в том, что гражданам страны дадут право выбора, присоединяться к системе накоплений или нет. Накопительные счета людей будут регистрировать, государство будет обеспечивать их сохранность.
Замминистра Алексей Моисеев 12 сентября побывал на Московском финансовом форуме и рассказал журналистам о работе над проектом:
- Я с ними (социальным блоком правительства) нахожусь в постоянном контакте, последний раз вчера вечером, идеологических разногласий нет, текстуальные - будем обсуждать, - сказал ТАСС Алексей Моисеев.
Документ по добровольной системе пенсионных накоплений направлен в министерство труда.
ИСТОЧНИК KP.RU