2019-09-12T23:13:06+03:00
Политика

В минфине не нашли противоречий с соцблоком по новой системе пенсионных накоплений

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал о работе по этому вопросу в ведомстве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей Моисеев рассказал р работе над проектом Фото: пресс-служба Министерства финансов РФАлексей Моисеев рассказал р работе над проектом Фото: пресс-служба Министерства финансов РФ
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В министерстве финансов находятся на постоянном контакте с социальным блоком правительства по вопросу новой системы добровольных пенсионных накоплений. Разработанный в ведомстве законопроект получил рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте». Суть изменений в том, что гражданам страны дадут право выбора, присоединяться к системе накоплений или нет. Накопительные счета людей будут регистрировать, государство будет обеспечивать их сохранность.

Замминистра Алексей Моисеев 12 сентября побывал на Московском финансовом форуме и рассказал журналистам о работе над проектом:

- Я с ними (социальным блоком правительства) нахожусь в постоянном контакте, последний раз вчера вечером, идеологических разногласий нет, текстуальные - будем обсуждать, - сказал ТАСС Алексей Моисеев.

Документ по добровольной системе пенсионных накоплений направлен в министерство труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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