На Донбассе разоружили три добровольческих батальона

12 Сент. 23:46 2019-09-13T00:54:04+03:00

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На Донбассе сотрудники полиции и силовики провели операцию по разоружению трех добровольческих отрядов националистических подразделений имени Шейха Мансура, ОУН* и восьмого батальона украинской добровольческой армии.

- Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений, - сообщает Нацполиция Украины.

Как уточнили силовики, в МВД было передано порядка десяти тонн оружия и боеприпасов. Безопасность во время операции обеспечивали следователи и взрывотехники. «Страна.ua» пишет, что разоружение связано с активной подготовкой Киева к встрече в нормандском формате.

Однако мероприятия по разоружению, по данным источника издания, показательные. Сообщается, что бойцы передали лишь часть имеющейся у них артиллерии. У них остались минометы, гранаты и взрывчатка.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU