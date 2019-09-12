2019-09-13T00:54:04+03:00
Политика

На Донбассе разоружили три добровольческих батальона

Операция связана с подготовкой Украины к нормандским переговорам
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Фото: Русская ВеснаФото: Русская Весна
Изменить размер текста:

На Донбассе сотрудники полиции и силовики провели операцию по разоружению трех добровольческих отрядов националистических подразделений имени Шейха Мансура, ОУН* и восьмого батальона украинской добровольческой армии.

- Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений, - сообщает Нацполиция Украины.

Как уточнили силовики, в МВД было передано порядка десяти тонн оружия и боеприпасов. Безопасность во время операции обеспечивали следователи и взрывотехники. «Страна.ua» пишет, что разоружение связано с активной подготовкой Киева к встрече в нормандском формате.

Однако мероприятия по разоружению, по данным источника издания, показательные. Сообщается, что бойцы передали лишь часть имеющейся у них артиллерии. У них остались минометы, гранаты и взрывчатка.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24