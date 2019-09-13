Лавров заявил об окончании войны в Сирии

СЕГОДНЯ 02:19 2019-09-13T02:19:46+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончена, а местные жители постепенно восстанавливаются после этих событий. Он также уточнил, что сейчас на первый план вышло комплексное гуманитарное содействие страны и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса.

- Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб* и восточный берег реки Евфрат, - сказал Лавров в беседе с газетой «Труд».

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ИСТОЧНИК KP.RU