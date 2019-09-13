2019-09-13T02:19:46+03:00
Политика

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Глава российского МИД уточнил, что местные жители постепенно восстанавливаются
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончена, а местные жители постепенно восстанавливаются после этих событий. Он также уточнил, что сейчас на первый план вышло комплексное гуманитарное содействие страны и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса.

- Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб* и восточный берег реки Евфрат, - сказал Лавров в беседе с газетой «Труд».

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство России не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Трамп заявил о возможности заключения временной торговой сделки с КНР
В Москве после рэп-концерта на улице нашли тело подростка
Два британских самолета провели разведку у границ России
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
В Абхазии утонул российский турист
Минобороны: В отличие от США, у России нет на вооружении РСМД
В минфине не нашли противоречий с соцблоком по новой системе пенсионных накоплений
Путин и Нетаньяху продолжат диалог по военному сотрудничеству
Новак заявил, что ситуация с OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу
Глава ВТБ предложил отменить налоги для малоимущих
Комитет Рады рекомендовал отстранить Ирину Геращенко от заседаний после высказывания о «зеленых человечках»
Пассажирский самолет в Ирландии совершил экстренную посадку из-за пролитого пилотом кофе
Бэнкси об уничтожении его граффити о Brexit: «Белый флаг доносит мысль не хуже»