Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском

СЕГОДНЯ 05:01 2019-09-13T05:01:13+03:00

Представитель МИД РФ несколько раз спрашивала у корреспондента, собирается ли она встречаться с коллегой

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Представителя МИД России Марию Захарову рассмешили попытки журналиста украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка увильнуть от ответов о руководителе «РИА Новости Украина» Кирилле Вышинском.

Политик спрашивала у журналиста, планирует ли он встретиться в Москве с Вышинским, чтобы провести с ним интервью. Однако вместо того, чтобы ответить Цимбалюк стал говорить о медали «За присоединение Крыма», полученную главой украинского «РИА Новости» в 2014 году. Но дипломат не теряла надежды услышать ответ и задала вопрос снова.

- Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы, - сказала Захарова, смеясь при этом.

После этого журналист сообщил, что такие вопросы решает главный редактор. Он уточнил, если руководитель согласует интервью, и сам Вышинский не будет против, то оно состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU