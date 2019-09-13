Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском
Представителя МИД России Марию Захарову рассмешили попытки журналиста украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка увильнуть от ответов о руководителе «РИА Новости Украина» Кирилле Вышинском.
Политик спрашивала у журналиста, планирует ли он встретиться в Москве с Вышинским, чтобы провести с ним интервью. Однако вместо того, чтобы ответить Цимбалюк стал говорить о медали «За присоединение Крыма», полученную главой украинского «РИА Новости» в 2014 году. Но дипломат не теряла надежды услышать ответ и задала вопрос снова.
- Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы, - сказала Захарова, смеясь при этом.
После этого журналист сообщил, что такие вопросы решает главный редактор. Он уточнил, если руководитель согласует интервью, и сам Вышинский не будет против, то оно состоится.
ИСТОЧНИК KP.RU