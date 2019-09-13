Лавров объявил о завершении войны в Сирии

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-13T07:52:56+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончена, а местные жители постепенно восстанавливаются после этих событий. Он также уточнил, что сейчас на первый план вышло комплексное гуманитарное содействие страны и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса.

- Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни, - сказал Лавров.

Он подчеркнул отдельные очаги напряженности сохраняются лишь на тех территориях, которые все еще находятся под контролем боевиков. Речь идет об Идлибе и восточном береге реки Ефрат.

Важным этапом в развитии политического процесса должна стать разработка конституционной реформы созданным в прошлом году комитете. Она даст возможность противоборствующим сторонам начать диалог на равных правах, передает газета "Труд".

Вывод российских войск

Российские военнослужащие покинули Сирию в конце 2017 года. Приказ дал главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. В республике осталась лишь небольшая часть войск, которые поддерживают порядок в регионе, следят за зонами деэскалации и помогают местным жителям возвращаться к быту.

На разгром группировки террористов ушло два года - из большой боеспособной организации она превратилась в небольшие банды. Со многими из них удалось достичь компромисса - боевики сдали оружие и вернулись к обычной жизни.

Поддержка террористов

Сирийские боевики продолжают устраивать провокации и нападать на российскую военную авиабазу Хмеймим. Чаще всего их попытки заканчиваются провалом, но вопрос в том, откуда у террористов оружие и необходимые навыки.

Россия, Сирия, Турция и еще ряд стран уже ни раз уличила Соединенные Штаты в поддержке экстремистов. Предполагается, что американские инструкторы готовят в лагерях боевиков-диверсантов и укрывают их от атак правительственных войск. В самом Вашингтоне обвинения отрицают.

ИСТОЧНИК KP.RU