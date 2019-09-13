В погранслужбе назвали самые популярные страны, куда чаще всего выезжают россияне

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-13T07:55:53+03:00

В первом полугодии 2019-го число поездок за границу увеличилось на 5,6 процентов

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В погранслужбе ФСБ России посчитали, сколько россиян побывало за границей в первом полугодии 2019-го. Оказалось, число выездов за пределы страны увеличилось на 5,6 процентов. За границей побывали 1,1 млн человек.

За отчетный период было совершено 20,9 млн поездок. Годом ранее за это же время из страны выехали 19,8 млн.

Самым популярным маршрутом стала Турция. Туда съездили 2,7 млн раз. Для сравнения годом ранее было зарегистрировано на 400 тысяч меньше поездок – 2,3 млн.

Основная цель посещения Турции традиционная – это отдых. На втором месте еще одно туристическое направление – Абзахия. Туда россияне съездили 1,8 млн раз, но чаще всего цель посещения указывалась, как частный визит.

Третья по популярности строчка досталась Финляндии с показателем в 1,7 млн.

В списке популярных направлений так же значатся Казахстан (1,4 млн) и Китай (1,2 млн) и Украина (1,08 млн).

А вот наименьшей популярностью пользовались такие страны как Намибия, Гренландия, Бенин, Новая Зеландия и другие. Туда выезжали пять и менее раз, сообщает RT.

Ранее картографический сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг самых популярных стран для весеннего отдыха у наших соотечественников. Место в рейтинг определялось количеством скачиваний карты страны российскими пользователями.

ИСТОЧНИК KP.RU