Актриса сериала "Дикая роза" объявила о завершении карьеры
Мексиканская актриса и певица Вероника Кастро, известная по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза", завершила свою карьеру. О решении уйти из профессии сообщила сама 66-летняя артистка.
Она не стала называть конкретной причины таких действий, отметив лишь, что устала от "агрессии и издевательств".
"Я прощаюсь с тем, что так любила, со своей профессией, которой я посвятила 53 года", - написала Кастро у себя на странице в Instagram.
Кадр из сериала «Богатые тоже плачут»
Сайт kp.ru писал, что актриса до сих пор популярна у себя на родине. Она выступает в роли певицы, продюсера и телеведущей, владеет косметическими салонами и магазинами. Однако, похоже, не может смириться со старением.
Последние годы Кастро делала одну пластическую операцию за другой. Поклонники даже перестали ее узнавать. К тому же, недавно артистка попала в скандал. В СМИ стали ходить слухи, что она заключила брак c телеведущей Йоландой Андраде.
Вероника Кастро в 65 лет: Богатая и не плачет.Мексиканская актриса уже бабушка, но лихая
ИСТОЧНИК KP.RU