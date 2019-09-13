Актриса сериала "Дикая роза" объявила о завершении карьеры

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-13T09:49:29+03:00

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Мексиканская актриса и певица Вероника Кастро, известная по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза", завершила свою карьеру. О решении уйти из профессии сообщила сама 66-летняя артистка.

Она не стала называть конкретной причины таких действий, отметив лишь, что устала от "агрессии и издевательств".

"Я прощаюсь с тем, что так любила, со своей профессией, которой я посвятила 53 года", - написала Кастро у себя на странице в Instagram.

Кадр из сериала «Богатые тоже плачут»

Сайт kp.ru писал, что актриса до сих пор популярна у себя на родине. Она выступает в роли певицы, продюсера и телеведущей, владеет косметическими салонами и магазинами. Однако, похоже, не может смириться со старением.

Последние годы Кастро делала одну пластическую операцию за другой. Поклонники даже перестали ее узнавать. К тому же, недавно артистка попала в скандал. В СМИ стали ходить слухи, что она заключила брак c телеведущей Йоландой Андраде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/624985" frameborder="0"></iframe> Вероника Кастро в 65 лет: Богатая и не плачет.Мексиканская актриса уже бабушка, но лихая

ИСТОЧНИК KP.RU