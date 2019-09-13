Евросоюз хочет обложить энергетику новыми налогами

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-13T10:33:52+03:00

Сборы будут направлены на стимулирование перехода к низкоуглеродной экономике

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Европейский союз рассматривает возможность введения новых налогов, которые бы стимулировали переход стран к низкоуглеродной энергетике. Об этом заместитель главы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис сообщил по прибытии на встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Он подчеркнул, что налоги планируется ввести, несмотря на то высокий риск возникновения социальных протестов, подобных движению "желтые жилеты".

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ИСТОЧНИК KP.RU