Евросоюз хочет обложить энергетику новыми налогами
Сборы будут направлены на стимулирование перехода к низкоуглеродной экономике
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Европейский союз рассматривает возможность введения новых налогов, которые бы стимулировали переход стран к низкоуглеродной энергетике. Об этом заместитель главы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис сообщил по прибытии на встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.
Он подчеркнул, что налоги планируется ввести, несмотря на то высокий риск возникновения социальных протестов, подобных движению "желтые жилеты".
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ИСТОЧНИК KP.RU