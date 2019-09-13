2019-09-13T11:31:11+03:00
Политика

Экс-депутат Рады заявил, что "Нафтогаз" в шоке от угрозы потери транзита

В офисе украинской компании ожидают коллапса и даже думать не хотят о том, что случится зимой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники «Нафтогаза Украины» ожидают коллапса после прекращения транзита российского газаСотрудники «Нафтогаза Украины» ожидают коллапса после прекращения транзита российского газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский "Нафтогаз" ожидает наступления коллапса после прекращения транзита российского газа. В центральном офисе компании царит бардак, а сама организация стала больше похожа на "конвейер для отмывания денег". Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко со ссылкой на свой источник в "Нафтогазе".

Согласно его данным, информация о том, что в украинских хранилищах остается еще 17 миллиардов кубометров газа, не соответствует действительности. Руководство компании якобы надеется на то, что Европа сможет уговорить Россию сохранить транзит топлива. Пока же "специалисты просто в шоке от того, что может произойти этой зимой".

"Если <…> Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть как-то какое-то количество газа начнем просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать", – написал Журавко у себя на странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что если топливо окажется слишком дорогим, то как минимум 16 крупных украинских городов останутся без газоснабжения.

Сайт kp.ru писал, что "Нафтогаз" намерен требовать от России компенсации потерь, если новый транзитный контракт так и не будет заключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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