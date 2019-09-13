2019-09-13T11:46:10+03:00
Общество

Россияне смогут узаконить земли, находящиеся в пользовании более 15 лет

Речь идет о самовольно занятых территориях, на которые не претендуют соседи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россияне смогут узаконить используемые свыше 15 лет участкиРоссияне смогут узаконить используемые свыше 15 лет участкиФото: Александр ГЛУЗ
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Россияне могут узаконить самовольно занятие земли, которые находились в использовании более 15 лет. Соответствующие поправки в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости" вступят в силу 16 сентября

В пресс-службе Федеральной кадастровой палаты заявили, что изменения позволят упростить процедуру проведения комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти.

Узаконивание земель будет возможно лишь в том случае, если они использовались не менее 15 лет, а также если местные органы и соседи не против такого решения. Кроме того, площадь добавочного участка не должна превышать предельно минимальный размер, установленный администрацией населенного пункта. Если он не определен, то не более чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

Оформить земли в собственность можно будет при проведении властями комплексных кадастровых работ за бюджетные деньги, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что самовольно занятые земли далеко не всегда используются для личных и благих целей. Например, во Владимире одна из компаний устроила на не принадлежащем ей участке свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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