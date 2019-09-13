На каждой пятой заправке обнаружен недолив топлива

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-13T10:56:03+03:00

А каждая десятая АЗС не отвечает за качество бензина

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Почти каждая пятая заправочная станция в России (19%) недоливает своим клиентам топливо. К такому выводу пришел Росстандарт по итогам проведенной в 2019 году проверки.

Ведомство провело проверки 200 АЗС и выявило нарушение в 39 случаях. При этом среди нарушителей были как крупные сетевые заправки, так и независимые станции.

Более того, оказалось, что на каждой десятой (9%) заправочной станции клиентам наливают некачественный бензин и дизельное топливо.

В Росстандарте также сообщили, что количество жалоб за текущей год возросло на 39%. Примерно 350 человек были недовольны качеством топлива, а 200 клиентов АЗС заявили о недоливе.

Напомним, в мае Минпромторг внес законопроект о введение штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях. Административная ответственность за недолив бензина может вырости многократно.

ИСТОЧНИК KP.RU