Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-13T11:34:50+03:00

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В пятницу, 13 сентября, бывший лидер незалежной Петр Порошенко пришел на третий допрос в Государственное бюро расследований Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

«Порошенко пришел на допрос», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря Госбюро.

Как писал сайт kp.ru, бывший лидер Украины ранее трижды не явился на допросы. Его адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что у политика была уважительная причина, связанная с работой в Верховной раде.

Отметим, что Порошенко и его команда стали фигурантами более десятка уголовных дел, связанных с преступными доходами, мошенничеством и использованием должностных полномочий. Накануне в отношении экс-президента Украины и бывшего главы украинского МИД Павла Климкина было открыто новое уголовное дело по факту злоупотребления властью и использования служебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU