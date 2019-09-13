2019-09-13T11:34:50+03:00
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент незалежной ранее трижды пропустил допрос в ведомстве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Порошенко явился на допрос в Госбюро расследованийПорошенко явился на допрос в Госбюро расследованийФото: REUTERS
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В пятницу, 13 сентября, бывший лидер незалежной Петр Порошенко пришел на третий допрос в Государственное бюро расследований Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

«Порошенко пришел на допрос», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря Госбюро.

Как писал сайт kp.ru, бывший лидер Украины ранее трижды не явился на допросы. Его адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что у политика была уважительная причина, связанная с работой в Верховной раде.

Отметим, что Порошенко и его команда стали фигурантами более десятка уголовных дел, связанных с преступными доходами, мошенничеством и использованием должностных полномочий. Накануне в отношении экс-президента Украины и бывшего главы украинского МИД Павла Климкина было открыто новое уголовное дело по факту злоупотребления властью и использования служебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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