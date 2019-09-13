2019-09-13T11:56:05+03:00
Политика

По предложению Зеленского Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины

Ранее украинский лидер обвинил членов избиркома в предвзятости
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ранее украинский лидер обвинил членов избиркома в предвзятостиРанее украинский лидер обвинил членов избиркома в предвзятостиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада приняла предложение президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии незалежной из-за якобы предвзятой работы ведомства.

Ранее украинский лидер внес в парламент Украины представление о досрочном прекращении работы членов ЦИК. По словам Зеленского, они «действуют предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства».

В представлении президента Украины речь шла про 28 решений Центральной избирательной комиссии, которые были отменены судами, а действия ЦИК были признаны противоправными. Также обвинения касались «предвзятости» в сведениях о кандидатах на парламентских выборах.

Напомним, ранее Зеленский обвинял Центризбирком Украины в затягивании оглашения результатов президентских выборов. Он заявил, что ЦИК пытается отложить его инаугурацию и не допустить роспуск Верховой рады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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