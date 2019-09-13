По предложению Зеленского Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины
В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада приняла предложение президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии незалежной из-за якобы предвзятой работы ведомства.
Ранее украинский лидер внес в парламент Украины представление о досрочном прекращении работы членов ЦИК. По словам Зеленского, они «действуют предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства».
В представлении президента Украины речь шла про 28 решений Центральной избирательной комиссии, которые были отменены судами, а действия ЦИК были признаны противоправными. Также обвинения касались «предвзятости» в сведениях о кандидатах на парламентских выборах.
Напомним, ранее Зеленский обвинял Центризбирком Украины в затягивании оглашения результатов президентских выборов. Он заявил, что ЦИК пытается отложить его инаугурацию и не допустить роспуск Верховой рады.
ИСТОЧНИК KP.RU
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